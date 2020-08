Appels of peren te veel? De ‘Mobiele Fruitpers’ komt langs op 5 september Wim De Smet

03 augustus 2020

13u45 1 Affligem De ‘Mobiele Fruitpers’ komt op 5 september langs op de Bellekouterparking in Affligem. Wie appels of peren uit eigen boomgaard heeft, kan ze hier laten persen tot vers natuurtroebel sap.

De fruitpersactie is een samenwerking tussen Affligem en Aalst. Alle inwoners kunnen zich inschrijven. Het fruitsap wordt kortstondig gepasteuriseerd en is verpakt in een handige bag-in-box van 5 liter. Het fruitsap blijft een jaar houdbaar. De appels en peren kunnen in de fruitpers ook vermengd worden met aardbeien, pruimen of rode en zwarte bessen.

Om zowel de mensen met het vroeg als het laat fruit de kans te bieden op sap, wordt een vroege en een late persdag gehouden. De vroege pluk wordt op zaterdag 5 september in Affligem geperst. Er is ook een late pluk, op zaterdag 3 oktober, op het domein aan het Sociaal Centrum in Aalst.

Wie zijn of haar fruit wil laten persen, moet vooraf inschrijven via info@appelperslerouge.be of op 0475/26.24.80.

De kostprijs bedraagt 5,5 euro per box van 5 liter, en 4,25 euro voor een box van 3 liter.