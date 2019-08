Ambrosine De Pauw viert 108ste verjaardag (en is oudste inwoner van Pajottenland) Wim De Smet

31 augustus 2019

10u30 0 Affligem Ambrosine De Pauw uit Essene viert vandaag haar 108ste verjaardag. De kranige Ambrosine woont nog altijd in het hoevetje waar ze in 1911 geboren werd.

De opmerkelijke verjaardag wordt vandaag gevierd met een glaasje champagne. Gisteren kwam de burgemeester al op bezoek, vandaag komen vrienden, buren en familieleden langs om Ambrosine te feliciteren. Ambrosine is de oudste inwoner die Affligem ooit gekend heeft. Ze is intussen ook de oudste van het hele Pajottenland.

Ambrosine De Pauw werd geboren in het landbouwersgezin van Maria Verbeken en Louis De Pauw. In 1934 trouwde ze met Louis De Smedt, de zoon van de toenmalige burgemeester van Essene. Haar man verongelukte in 1944 bij een ongeval met een vrachtwagen. Maar Ambrosine bleef niet bij de pakken zitten. Ze voedde haar vier kinderen alleen op en trok elke dag naar Brussel om er kragen van herenkostuums te vervaardigen.

Vandaag leeft ze nog altijd zelfstandig in haar huisje. Ze krijgt wel hulp van haar kinderen, kleinkinderen en Familiehulp. Horen lukt niet zo goed meer, maar haar gezondheid is nog altijd prima. “Een tijdje geleden voelde ze zich niet goed en hebben we haar naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt zoon Victor. “Maar uiteindelijk bleek alles mee te vallen. Ze wou ook niet in het ziekenhuis blijven. Ze is nergens gelukkiger dan hier.”