Alleen erkende organisaties mogen nog textiel ophalen in Affligem, Liedekerke en Galmaarden Wim De Smet

01 maart 2020

11u00 0 Affligem Vanaf vandaag mag er in Liedekerke, Affligem en Galmaarden alleen nog textiel worden opgehaald door drie erkende organisaties.

De afvalintercommunale Ilva sloot een akkoord met vzw De Kringwinkel Stroom, vzw De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen en de tijdelijke handelsvennootschap rond VICT. Zij verkregen een concessie van 5 jaar voor de textielinzameling en mogen enkel op de aangeduide locaties textielcontainers plaatsen. Ilva wil zo de wildgroei aan containers een halt toeroepen. Alleen De Kringwinkel Stroom en De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen mogen nog textiel aan huis inzamelen. “Concreet betekent dit dat alleen de drie concessiehouders het recht op textielinzameling hebben en dat ook inzamelingen door serviceclubs of scholen niet langer mogelijk zijn”, meldt woordvoerster Tine Verraes van Ilva. “Alleen de containers die ook ons logo dragen, zijn nog toegelaten. Alle andere zijn illegaal geplaatst en zullen verwijderd worden, zowel van het openbaar als van privéterrein. Illegale containers zullen weggehaald worden.”

De regels rond de textielinzameling wijzigen niet. In de containers en tijdens de inzameling aan huis, mag naast draagbaar textiel of leder ook versleten of beschadigd textiel worden aangeboden, zolang het proper is. Ook beddengoed, schoenen en speelgoedknuffels zijn welkom. De inwoners moeten het textiel wel in zakken aanbieden. Matrassen, tapijten, zetelkussens, nat of besmeurd textiel en ander afval zijn niet welkom.