Albert (73) en Lynda (70) vieren gouden huwelijk WDS

12 november 2019

13u50 0

Albert (73) en Lynda Van Bossuyt (70) uit Teralfene vierden zopas hun vijftigste huwelijksverjaardag. Albert en Lynda leerden elkaar kennen op carnaval Aalst, op 20 februari 1966. Het koppel trouwde in 1969 in het kerkje Ter Muilen in Liedekerke. Ze kregen twee kinderen, Vanessa en Sofie, en hebben intussen ook vier kleinkinderen: Milan, Jinte, Fenne en Nore. Albert werkte als bediende bij intercommunale Havi TV en Lynda bij een cosmeticabedrijf. Albert is ook de bezieler achter Spaarkas Centrum in Teralfene.