Afscheid Kris De Pauw (50) vindt nu zaterdag plaats in Hekelgem Tom Vierendeels

02 juli 2019

18u10 3 Affligem Familie en vrienden nemen nu zaterdag 6 juli afscheid van de vijftigjarige Kris De Pauw uit Affligem. De man overleed op 25 juni in het Duitse Heidelberg nadat hij de streed tegen kanker verloor. Hij had het meest aangrijpende verhaal in het Canavasprogramma ‘De Weekenden’.

De afscheidsviering van Kris vindt zaterdag 6 juli om 11.30 uur plaats in de Sint-Michielskerk van Hekelgem. De crematie zal voordien in intieme kring gehouden worden. Groeten op zaterdag in de kerk kan vanaf 11 uur. Na de dienst zal de urne bijgezet worden in de urnentuin van de Hekelgemse begraafplaats. De familie vraagt bloemen noch kransen.

Kris De Pauw uit Affligem was een hoofdrolspeler in ‘De Weekenden’, een reeks van televisiemaker Joris Hessels, waarin een dozijn mensen een cruciaal jaar tegemoet gingen en dat, gedeeltelijk, ook zelf in beeld brachten. Het verhaal van Kris De Pauw, de jongste broer van acteur en theatermaker Josse De Pauw, was zonder meer het meest aangrijpende. Kris verloor zijn echtgenote op 4 juli 2017 aan de gevolgen van een uitgezaaide borstkanker.

Kris en zijn kinderen grepen ook alle moed bij elkaar, maar nog geen maand na de dood van zijn vrouw kreeg hij zelf slecht nieuws te verwerken. Ook hij leed aan kanker, meer bepaald aan de amandelen. Maar de dokters hadden nog hoop op genezing en Kris wilde alles geven om te genezen.

De voorbije weken ging de gezondheid van Kris fel achteruit. Met de moed der wanhoop reisde hij naar Duitsland voor een speciale behandeling tegen zijn ziekte, de laatste sprankel hoop. Maar op 25 juni verloor hij de strijd voorgoed.