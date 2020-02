Affligemse N-VA-voorzitter houdt het na een jaar voor bekeken WDS

08 februari 2020

12u00 0 Affligem Filip Van Cauteren (62) dient zijn ontslag in als voorzitter van de N-VA-afdeling in Affligem.

Van Cauteren werd in februari vorig jaar verkozen als voorzitter van de Affligemse N-VA. Dat gebeurde nadat de partij naar de oppositiebanken was verdreven. Filip Van Cauteren raakte bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet verkozen maar behaalde wel 338 voorkeurstemmen, een verdienstelijk aantal voor een nieuwkomer.

Na minder dan een jaar als voorzitter van N-VA, houdt hij nu voor bekeken. “Interne onenigheden verplichten mij om dit drastische besluit te nemen”, laat hij noteren in Het Nieuwsblad. “Ondanks het feit dat ik al mijn energie in deze partij wou steken, bleek het onmogelijk om mijn eigen stempel te drukken.”

Of Van Cauteren naast zijn voorzitterschap ook de partij verlaat, wil hij voorlopig niet kwijt.