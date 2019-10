Affligemse kok Bart Sablon gaat een weekje in Vietnam koken Wim De Smet

15 oktober 2019

14u10 0 Affligem De Affligemse kok Bart Sablon (44) trekt volgende week naar Vietnam om de catering te verzorgen tijdens het Belgisch Bierfestival.

Sablon mocht eerder al zijn kookkunsten tonen in onder meer Japan, Hawaï en Frankrijk. “Als freelance kok ben ik altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging”, vertelt hij. “Onlangs kwam ik in contact met de mensen die het Bierfestival in Vietnam organiseren. Zij wilden graag iemand die er de typische Belgische gerechten kan bereiden. Ik ben trots op onze Belgische keuken. De bezoekers van het Bierfestival zullen kunnen proeven van stoofvlees, waterzooi, garnaalkroketjes, balletjes in tomatensaus, vol-au-vent, stoemp en uiteraard de Belgische wafels.”

Bart vertrekt op 23 oktober richting Haiphong, een van de grootste havensteden van Vietnam. “Daar blijf ik een week om alle bereidingen te maken”, vertelt hij. “Dit is voor mij een toffe uitdaging. En die ga ik niet uit de weg. Het is plezant om voor zo’n evenement gevraagd te worden. En het is nog plezanter om er uiteindelijk aan de slag te gaan.”

Bart Sablon zit niet om een stunt verlegen. In 2014 trok hij al naar de Japanse hoofdstad Tokyo om er, in opdracht van een investeringsmaatschappij, een authentieke Belgische frituur op te starten. “Toen alles daar draaide zoals het hoorde, ben ik teruggekeerd naar België”, vertelt hij. “Sindsdien werk ik dus als freelance kok. En tussendoor geef ik ook nog kookworkshops in de Colruyt-academie.”