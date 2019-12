Affligemse Gidsen starten zoektocht naar verloren Cinema Corso: “Ooit was De Grote Beer een bioscoopzaal” Wim De Smet

20 december 2019

11u30 7 Affligem De bekende discotheek De Grote Beer was tot 1961 een cinemazaal. Omdat er over die ‘Cinema Corso’ haast niets terug te vinden is, lanceren de Affligemse Gidsen een oproep naar iedereen die ooit ook maar iets met de bioscoopzaal te maken had.

Dancing De Grote Beer bevindt zich in de Fosselstraat, vlakbij het kruispunt met de Brusselsesteenweg. Ooit maakte De Grote Beer deel uit van de roemruchte uitgaansbuurt van Hekelgem. De Grote Beer is vandaag de enige overgebleven discotheek, al de andere werden gesloten of afgebroken. Toch is De Grote Beer niet altijd een dancing geweest. “Toen we op de zolder van de dancing aan het rommelen waren, zagen we dat er daar een groot doek hing”, vertelt Luc Scheirlinckx, die al 17 jaar zaakvoerder is van De Grote Beer. “We vonden dat merkwaardig. Uiteindelijk bleek dat onze dancing heel lang geleden ook dienst deed als cinemazaal. De huidige discotheek is intussen anders ingericht, met zithoekjes, een rokersruimte en toiletten, maar in die tijd was dit gewoon één grote, uitgestrekte zaal. Ik vermoed dat hier zo’n tweehonderd mensen konden zitten.”

Bijna geen verleden

De Affligemse Gidsen hebben ook weet van de cinemazaal, maar vinden amper iets terug over dat cinemaverleden. “We weten dat Cinema Corso de naam was van de zaak”, vertellen Jaak Heytens en Katleen Serrin. “Maar het vinden van affiches, foto’s of documenten is haast onbegonnen werk. We weten wel dat de zaak al die tijd eigendom was van dokter Willy Camu. Hij is intussen overleden maar zijn echtgenote is er nog. Ook zij heeft geen extra informatie over de cinemazaal.”

De gidsen deden wel al opzoekingswerk. “In 1961 is de cinemazaal dichtgegaan en werd de zaal verbouwd tot dancing”, weet Jaak. “Op de plaats waar nu de toog is, bevond zich destijds een balkon waar vermoedelijk de filmprojector stond opgesteld. Omdat de cinema pas in 1961 sloot, moeten er toch nog mensen zijn die foto’s, tickets of ander materiaal hebben bewaard. Die willen we graag bereiken met onze oproep.”

De Affligemse Gidsen willen, met behulp van extra informatie, de geschiedenis van Cinema Corso reconstrueren. “Tijdens de Erfgoeddag, die doorgaat op 26 april, hebben we gekozen voor het thema film”, luidt het. “En dan komen de dorpscinema’s van weleer in beeld. Naast Cinema Corso was er blijkbaar nog een andere bioscoopzaal in de Kerkstraat. Maar van die zaal vinden we haast nog minder terug.”

Wie meer informatie heeft, kan terecht op www.toerismeaffligem.be.