Affligems Roemeniëcomité stopt met transport hulpgoederen aan adoptiedorp Wim De Smet

30 september 2019

13u38 0 Affligem Het Affligemse Roemeniëcomité Noroc stopt met het transport van kledij en hulpgoederen richting adoptiedorp Valea. De opslagplaats in de Bellekouter gaat dicht maar de verbroedering met het Roemeense dorpje blijft wel overeind.

Het Roemeniëcomité in Affligem werd 30 jaar geleden opgericht door voormalig schepen Leo De Ryck en zijn vrienden. De revolutie tegen de communistische dictator Ceaucescu was net uitgebroken en heel wat kleine dorpjes op het Roemeense platteland dreigden van de kaart geveegd te worden. “We zijn toen begonnen met het opsturen van hulpgoederen, waaronder ook voedsel”, zegt bezieler Freddy Van Hecke die vanaf dag 1 meewerkte. “Later hebben we onze werking fors uitgebreid. In Valea Chioarului bouwden we een dispensarium zodat de mensen er medische hulp konden krijgen. En we stuurden massa’s kledij, speelgoed, computers en ander schoolgerief op. Onze band met de Roemeense bevolking was zo intens, dat de inwoners van Affligem zelfs vijf keer met een volle autocar naar daar reden. Het ging zelfs zo ver dat ons comité daar een jaarmarkt en een schoolfeest organiseerde voor de plaatselijke bevolking.”

Weeshuis

Naast de bouw van een dispensarium, realiseerde Noroc ook de realisatie van een tweede dispensarium, gespecialiseerd in de aanpak van tbc, in de stad Dragonesti. “We stuurden tweehonderd bedden vanuit Affligem naar Roemenië”, vervolgt Freddy. “Ook een weeshuis hebben we volledig gerenoveerd. En tijdens de Balkanoorlog, in voormalig Joegoslavië, zijn we met een hulpkonvooi ook naar een vluchtelingenkamp getrokken.”

Eén geboorte

Net zoals het Roemeniëcomité zelf, zijn intussen ook de vrijwilligers 30 jaar ouder geworden. “Ik ben 74 jaar en die jaarlijkse transporten zijn nog moeilijk te organiseren”, luidt het. “Een vrachtwagen inhuren kost al snel 2.500 euro. Bovendien is het ook zo dat de jonge mensen massaal wegtrekken uit kleine dorpjes als Valea. Vroeger woonden er in het dorpje 500 jongeren, nu nog 140. Dit jaar werd er slechts één geboorte geteld.”

In november vertrekt een laatste vrachtwagen met hulpgoederen. Nadien gaat de opslaghal van het Roemeniëcomité, in de Bellekouterhal, voorgoed dicht. “We hebben nog tientallen dozen kledij en een stapel afgedankte schoolbanken van de Sint-Vincentiusschool. Dat materiaal gaat nog naar Roemenië maar nadien is het voorbij. Het is mooi geweest. We hebben dankzij de inwoners van Affligem echt goede dingen verwezenlijkt. Vanaf 1 oktober aanvaarden we geen goederen meer in de Bellekouter, ook geen kledij dus.”