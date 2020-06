Affligems familiebedrijf Dimatec maakt handgel-dispenser om contactloos handen te ontsmetten Wim De Smet

19 juni 2020

15u40 0 Affligem Familiebedrijf Dimatec uit Affligem lanceerde vrijdag een handgel-dispenser waarmee mensen contactloos de handen kunnen ontsmetten.

De eerste handgel-dispenser kreeg vrijdagmorgen een plaatsje in de inkomhal van het gemeentehuis in Affligem. Dimatec schenkt zowel aan de gemeente als aan het woonzorgcentrum een eerste exemplaar. “De dispenser heeft het grote voordeel dat de mensen hun handen kunnen ontsmetten zonder iets aan te raken”, zegt zaakvoerder Dirk Matthijs (60). “De bediening gebeurt met de voet, zodat niemand de handen hoeft te gebruiken. We hebben de dispenser zelf ontworpen. Ook het pompje werd bij ons vervaardigd.”

Dimatec wil de handgel-dispenser vooral inzetten op plaatsen waar veel mensen samenkomen. “Vandaag zien we vaak een klein flesje staan om de handen te ontsmetten”, luidt het. “Maar zo’n flesje raakt snel leeg. En iemand met slechte bedoelingen kan het ook meenemen. Bij onze dispenser is dat niet het geval. De dispenser beschikt over een voorraad van 10 liter handgel. Vooral in ziekenhuizen, restaurants of op festivals is dit echt handig.”

De productie van de dispenser draait momenteel op volle toeren. Het familiebedrijf Dimatec heeft 15 mensen in dienst en draaide vorig jaar een omzet van 3,5 miljoen euro.