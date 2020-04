Affligem stelt nieuwe algemeen directeur aan: Frederik Pipelers (43) legt eed af in volle coronacrisis



Wim De Smet

15 april 2020

09u10 0 Affligem De gemeente Affligem heeft een nieuwe algemeen directeur. Frederik Pipelers (43) uit Zandbergen legde dinsdagavond de eed af en volgt Juliaan Van Ginderdeuren (66) op, de oudste algemeen directeur van Vlaanderen.



Zowat alle gemeenteraden gebeuren vandaag, in volle coronacrisis, via een live-stream, maar niet zo in Affligem. Hier werd beslist om toch nog een ‘fysieke’ gemeenteraad te houden maar de zitting verhuisde wel van de vertrouwde raadszaal naar de feestzaal Sanderus. De reden: zo konden de raadsleden veel vlotter een veilige afstand bewaren van elkaar.

Frederik Pipelers legde de eed af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Gerda Van Geite. De nieuwe algemeen directeur gaat vanaf 1 mei aan de slag in Affligem. Hij volgt er Juliaan Van Ginderdeuren op die van 1986 tot vandaag in het gemeentehuis aan de slag was.

De functie van algemeen directeur is van groot belang binnen de gemeente. De functie werd vroeger omschreven als gemeentesecretaris. De algemeen directeur staat onder meer in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van het OCMW. Hij is ook hoofd van het personeel.

Frederik Pipelers werd geboren in Gent maar bracht zijn jeugd door in Sint-Amandsberg en Destelbergen. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit in Gent waar hij in 2000 zijn diploma behaalde. Nadien volgde hij nog een jaar fiscaliteit. Hij is getrouwd en is vader van twee tienerdochters.

De voorbije 12,5 jaar werkte Pipelers voor de stad Geraardsbergen. Hij begon er als jurist maar werkte de voorbije jaren als clusterverantwoordelijke voor de dienst grondgebiedzaken. Zijn nieuwe functie als algemeen directeur in Affligem beschouwt hij als een uitdaging. “Doorheen de jaren heb ik een vrij goed zicht gekregen op de functie van algemeen directeur”, vertelt hij. “Ik werk graag met mensen samen en enthousiasmeer hen ook graag. Ook de samenwerking tussen politiek en ambtenaren, vind ik een boeiend gegeven. Ik wil ook het evenwicht tussen die twee goed bewaren.”

Frederik Pipelers hanteert naar eigen zeggen een directe stijl. “Ik heb graag dat de mensen zeggen waar het op slaat, maar met respect voor elkaar”, luidt het.

De nieuwe algemeen directeur woont in Zandbergen, een deelgemeente van Geraardsbergen. “Affligem is voor mij niet zo veraf”, vertelt hij. “Als ik vroeger naar een uithoek in Geraardsbergen moest rijden, dan was ik even lang onderweg als nu.”

Een gesprek met zijn voorganger Juliaan Van Ginderdeuren is er nog niet geweest. “Spijtig genoeg niet”, klinkt het. “Door de coronacrisis mocht ik geen overbodige verplaatsingen afleggen. Maar dat gesprek komt er zeker en vast nog. Ik hoop in Affligem alvast een boeiende groep mensen te vinden met wie het plezant wordt om samen te werken.”