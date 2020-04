Affligem schenkt inwoners cadeaubon van 30 euro (als coronacrisis voorbij is) Wim De Smet

09 april 2020

14u00 9 Affligem Het gemeentebestuur van Affligem wil na de coronacrisis alle gezinnen en alleenstaanden een cadeaubon van 30 euro schenken. De cadeaubon moet de lokale economie aanzwengelen.

“Gezinnen en alleenstaanden zullen een cadeaubon ontvangen van 30 euro, gezinnen met kinderen ten laste krijgen er zelfs een van 40 euro”, meldt schepen Tim Herzeel in een persbericht. “Of men nu welstellend of behoeftig is, een bedanking en erkenning in welke vorm dan ook doet deugd. Voor de meest behoeftigen van Affligem doet het OCMW een extraatje.”

De cadeaubons kunnen gebruikt worden bij de lokale handelaars en horecazaken. Het gemeentebestuur wil met de maatregel de lokale economie stimuleren en tegelijk het sociale leven bevorderen. “Als bestuur springen wij zuinig om met het belastinggeld van onze bevolking, daardoor hebben we ook nu de ruimte om hen deze extra zuurstof terug te geven”, luidt het. “De cadeaubons zullen verspreid worden als alle handels- en horecazaken opnieuw mogen openen. Ze blijven geldig tot het einde van het jaar.”