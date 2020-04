Affligem schakelt rattenvanger in om plagen aan te pakken: “Soms lopen die beesten gewoon over de muren” Wim De Smet

21 april 2020

11u45 5 Affligem Het gemeentebestuur van Affligem schakelt een professionele rattenvanger in om de ongedierteplagen aan te pakken. De rattenvanger gaat elke dag op dertig plaatsen langs om overlast vast te stellen en op te lossen.

De gemeente doet voor de rattenbestrijding een beroep op het samenwerkingsakkoord dat eerder gesloten werd met intercommunale Haviland. “We krijgen de voorbije jaren meer en meer klachten over rattenplagen”, vertelt schepen Hans Cornand, bevoegd voor leefmilieu. “Daarom doen we nu een beroep op een expert om controles uit te voeren en de ratten te vangen. De rattenvanger zal bij de inwoners langsgaan. Hij werkt met lokaasdoosjes, verdelgingsproducten, vangkooien en klemmen.”

Affligem gaat ook de plaatsen waar veel overlast wordt vastgesteld in kaart brengen. “Nu krijgen we vooral klachten uit de Driesstraat, de Bosstraat, de Langestraat en de Bleregemstraat”, luidt het. “Maar ook in het gehucht Tenbos zitten we met ongedierte. Door die probleemplaatsen in kaart te brengen, kunnen we ook doelgerichter tewerk gaan.”

Ene rattenhol na het andere

Rattenvanger Marc Colman begon dinsdagochtend aan zijn opdracht. Hij ging meteen langs bij Maria Van Gucht (84) in Tenbos. “In mijn tuin vind ik het ene rattenhol na het andere”, vertelt Maria. “Ik steek vaak glasscherven in de holen omdat ik hoop dat de ratten zich dan kwetsen. Maar het helpt niet. Soms lopen er zelfs ratten over de muren. Ik woon hier al sinds 1960 maar nooit eerder heb ik hier zo veel ratten zien lopen.”

Vooral in de buurt van kippenhokken houden de ratten zich graag op. Veel mensen strooien het kippeneten gewoon op de grond maar dan komen ook ratten er op af. Ook composthopen, waar etensresten op gedumpt worden, zijn voor de ratten ideale woonplekken. En ze houden zich ook graag op in gestapeld hout Rattenvanger Marc Colman

Maria werd dinsdagochtend al geholpen door rattenvanger Marc. Hij plaatste plastic bakjes met gif in. “Op die manier lokken we de ratten, zij eten van het gif en nemen het ook mee naar hun nest zodat ook de jonge dieren sterven”, vertelt hij. “Het is belangrijk dat we ook de jongen treffen. Ratten kunnen drie tot vier keer per jaar een nestje jongen ter wereld brengen. Als we niet ingrijpen, kan een rattenplaag al snel een groot probleem worden.”

Volgens de rattenvanger kunnen de mensen ook zelf ongedierte proberen voorkomen. “Vooral in de buurt van kippenhokken houden de ratten zich graag op”, luidt het. “Veel mensen strooien het kippeneten gewoon op de grond maar dan komen ook ratten er op af. Ook composthopen, waar etensresten op gedumpt worden, zijn voor de ratten ideale woonplekken. En ze houden zich ook graag op in gestapeld hout.”