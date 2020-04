Affligem houdt gemeenteraad in feestzaal die plaats biedt aan 400 mensen: “Zo bewaren we voldoende afstand” Wim De Smet

10 april 2020

Affligem De gemeenteraad in Affligem heeft nu dinsdag plaats in de gemeentelijke feestzaal Sanderus, een ruimte waar normaal plaats is voor 400 mensen. De gemeenteraad telt 23 raadsleden plus de algemeen directeur.

De meeste gemeenteraden in de regio gebeuren via een videoconferentie omdat in de raadszalen onvoldoende afstand kan bewaard worden. Affligem kiest niet voor die videoconferentie waarbij elk raadslid voor zijn eigen laptop thuis plaats neemt. Die oplossing bleek niet mogelijk omdat een nieuwe algemeen directeur de eed moet afleggen. “Het decreet stelt duidelijk dat de eedaflegging moet afgelegd worden in een openbare zitting”, zegt huidig algemeen directeur Juliaan Van Ginderdeuren. “In coronatijden is dat niet eenvoudig, maar uiteindelijk is de feestzaal een goed alternatief. Dit is de zaal waar ieder jaar tientallen eetfestijnen plaats vinden. We kunnen hier gemakkelijk vierhonderd mensen laten plaatsnemen. Tijdens de gemeenteraad zal ieder raadslid aan een aparte tafel zitten, telkens met enkele meters afstand ertussen.”

Voor Affligem is het de eerste gemeenteraad sinds de maatregelen tegen corona van kracht werden. “Onze vorige gemeenteraad vond plaats op 10 maart, drie dagen voor de lockdown”, luidt het. “Het is dus de eerste keer dat we fysiek samenkomen. De gouverneur laat een fysieke vergadering ook toe, zo lang er maar voldoende afstand bewaard wordt. En ik hoop uiteraard dat de zitting snel afgelopen zal zijn. Er staan amper 9 punten op de agenda.”