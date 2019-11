Affligem-bieren winnen nu ook prijzen op Brussels Beer Challenge WDS

15u55 0 Affligem Een week nadat Affligem Blond en Hapkin in de prijzen vielen tijdens de European Beer Star Awards in Duitsland, krijgen beide bieren opnieuw een medaille op de Brussels Beer Challenge, de belangrijkste bierwedstrijd in ons land.

De Brussels Beer Challenge wordt sinds 2012 georganiseerd. Gedurende drie dagen proefde een panel van negentig internationaal gereputeerde bierkenners zo’n 1.650 bieren uit alle hoeken van de wereld. De internationale jury bekroonde Affligem Dubbel met een gouden medaille in de categorie ‘Dark Ale’. Ook Affligem Blond viel opnieuw in de prijzen. Het bekende bier kreeg brons in de categorie ‘Pale & Amber Ale’. De Hapkin, die ook tot de Alken-Maes-familie behoort, kreeg dan weer brons in de categorie ‘Strong Blonde’.

“Het is fantastisch om die gouden medailles te winnen met onze Affligem-bieren”, zegt meesterbrouwer Bert Thewissen. “Er is zo veel concurrentie van overal ter wereld. Daarom blijven we ons elke dag met hart en ziel inzetten. Deze prijzen tonen aan dat we veel bierliefhebbers kunnen bekoren.”