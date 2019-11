Affligem-bieren behalen gouden medaille op de European Beer Star Awards Wim De Smet

14 november 2019

15u00 0 Affligem De abdijbieren Affligem Blond en Affligem Tripel hebben een gouden medialle gekregen op de European Beer Stars. Ook het speciaal-bier Hapkin viel in de prijzen en kreeg zilver.

De gerenommeerde European Beer Star competitie wordt sinds 2004 georganiseerd en heeft plaats in het Duitse Nürnberg. Elk jaar deelt de jury prijzen uit aan de beste bieren die gebrouwd zijn op traditionele Europese wijze.

Na een bronzen medaille voor de Affligem Dubbel vorig jaar, viel moederbedrijf Alken-Maes ook dit jaar weer in de prijzen met abdijmerk. Zowel Affligem Blond als Affligem Tripel kregen een gouden medaille in de respectievelijke categorieën Belgian Style Blond Ale en Belgian-Style Tripel. Bert Thewissen, meesterbrouwer van Affligem, is bijzonder tevreden met het resultaat. “Onze brouwerij steunt op een traditie van bijna 1000 jaar oud”, vertelt hij. “Zo brouwen we onze bieren nog altijd volgens de originele receptuur van de monniken, de Formula Antiqua Renovata. Het geheim van ons succes ligt dus vooral in de overlevering van de passie en vakmanschap voor het brouwen. Deze twee medailles zijn daarom een mooie erkenning van de kwaliteit van onze bieren.”

In de categorie Belgian-Style Strong Blond Ale won het speciaalbier Hapkin een zilveren medaille. Hapkin behaalde eerder dit jaar al twee keer brons op de International Brewing Awards en de World Beer Awards.