Abdijbier van Affligem is nu ook alcoholvrij te verkrijgen Wim De Smet

04 november 2019

19u15 4 Affligem Het bekende Affligem abdijbier is voortaan ook te verkrijgen in een alcoholvrije versie.

Het nieuwe bier zonder alcohol, de Affligem 0,0%, werd gecreëerd door meesterbrouwer Ellen Mertens. “Het nieuwe bier is volledig gebaseerd op het unieke karakter en erfgoed van Affligem”, luidt het. “Dankzij de overlevering van de originele receptuur, kon ik mij baseren op de decennialange ervaring, expertise en vooral grootse passie. Het nieuwe abdijbier behoudt de authenticiteit en kwaliteit van de vertrouwde Affligem.”

De alcoholvrije Affligem is een lichtblond bier met een zachte fruitsmaak en een subtiele bitterheid. Het bier biedt volgens kenners een mooie balans van een zacht volmondig abdij met aangename afdronk.

Volgens Ellen Mertens drinken steeds meer mensen bewust minder of geen alcohol. “Vierentwintig procent van de drankconsumptie in Europa is intussen al alcoholvrij”, weet Ellen Mertens. “Met ons nieuwe bier krijg je het beste van twee werelden. Je kan je goede voornemens waarmaken en tegelijk genieten van de rijke smaak van een uniek abdijbier.”

De Affligem-bieren hebben een rijke geschiedenis. Het bekende abdijbier wordt al bijna duizend jaar gebrouwen en is zo een van de oudste van België. De Affligem-bieren kregen de voorbije jaren al 26 awards toegekend.

De alcoholvrije Affligem is voorlopig exclusief te verkrijgen bij Carrefour en bij de drankcentrales. Vier flesjes van 30 centiliter kosten 4,19 euro.