Abdij Affligem in rouw: voormalig abt Rik De Wit overlijdt aan coronavirus Wim De Smet

12 april 2020

11u45 26 Affligem In het OLV-ziekenhuis in Aalst is gisteren Rik De Wit, voormalig abt van de Abdij Affligem, overleden aan het coronvirus. Abt Rik werd 83 jaar.

Rik De Wit groeide op in Liezele, een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands. Zijn vader was hoofdonderwijzer in de dorpsschool. Maar het was zijn oom, ook een priester, die vond dat de jonge Rik naar het klein-seminarie in Hoogstraten moest gaan.

Rik De Wit trad in 1956 in de Abij Affligem in. Zijn kloosternaam werd Benedictus. Nadat hij zijn geloften had afgelegd, vertrok Rik naar Rome om er theologie te studeren. In 1964 keerde hij, als licentiaat in de theologie, naar Affligem terug. Een jaar later trok hij opnieuw naar Rome om er bijbelwetenschappen te studeren aan het Pauselijk Bijbelinstituut.

Rik werd nadien redactielid van Monastieke Informatie en schreef ook voor het Affligems Tijdschrift voor Liturgie. Hij doceerde exegese aan het Studium Monasticon te Male, was ook nog portier en samen met dom Lukas beheerder van het Jeugdheem Sint-Benedictus en aalmoezenier van de scoutsgroep Pajotten In 1974 vertrok hij naar de missie van Noord-Transvaal om er mee te werken aan de stichting van een nieuwe abdij. Als prior, econoom, novicemeester en verantwoordelijke voor de boerderij heeft hij voor de nieuwe abdij Subiaco heel wat verwezenlijkt. Zijn bekommernis ging ook uit naar de plaatselijke bevolking.

Rik keerde in 1999 naar de benedictijnerabdij terug, na een zware longziekte. In 2009 werd hij door zijn medebroeders verkozen tot 42ste abt van de Abdij Affligem. “Eigenlijk was het nooit mijn ambitie om abt te worden”, zei hij daarover toen in een gesprek met onze krant. “Ik was een echte missiepater. Vijfentwintig jaar lang werkte ik in Zuid-Afrika. We hebben in Noord Transvaal een nieuw klooster gesticht voor de zwarte bevolking. Ik kende daar een fantastische tijd. Maar toen ik in 1999 met hartproblemen begon te sukkelen, werd ik verplicht om terug te keren.”

In 2013, toen hij 75 jaar was geworden, vroeg hij om uit zijn functie ontheven te worden. Eind vorig jaar verhuisde Rik naar een verzorgingstehuis in Herdersem.

“Abt Rik werd enkele weken geleden in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking”, weet Ben Vermoesen, bibliothecaris van de abdij en een goede vriend van Rik. “Vorige maandag mocht hij normaal het ziekenhuis verlaten maar plots kreeg hij een opstoot van koorts. Het bleek om corona te gaan. Rik was al heel verzwakt op dat moment en we beseften dat hij het moeilijk zou krijgen om het coronavirus te overwinnen.”

“Rik was een fijne man”, vervolgt Ben Vermoesen. “Vorige week woensdag werd hij 83 jaar. Hij genoot in Affligem niet alleen bekendheid als abt maar ook als voormalig aalmoezenier van de plaatselijke scouts. Hij werd door de scouts op handen gedragen.”

De uitvaartplechtigheid van abt Rik De Wit heeft deze week in besloten kring plaats.

De Abdij Affligem telt vandaag nog vijf monniken. Er verblijven ook nog twee paters in een woonzorgcentrum.