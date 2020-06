Projectontwikkelaar dient bouwaanvraag in voor 47 assistentiewoningen in Hekelgem-centrum Wim De Smet

15 juni 2020

16u30 5 Affligem Projectontwikkelaar Woenst uit Ternat heeft een bouwaanvraag ingediend voor dertien assistentiewoningen op een lap grond tussen de Diepestraat en de Kasteelstraat in Hekelgem. Tegen de bouwplannen rees in het verleden al heel wat verzet.

Het bouwproject krijgt de naam ‘Saelen’, een verwijzing naar het bekende en beschermde Hof Ter Saele dat zich vlak naast het projectgebied bevindt. Aan de andere kant van het Hof Ter Saele ligt het nieuwe woonzorgcentrum Van Lierde. De projectontwikkelaar sluit daarom een samenwerkingsakkoord met het woonzorgcentrum voor de zorg- en dienstverlening.

De nieuwe woningen worden opgetrokken in een groene parkomgeving. “Aan de straatzijdes willen we vier kubusvormige gebouwen optrekken”, meldt Lukas Verdoodt van Woenst. “De kubussen krijgen twee bouwlagen, goed voor 34 erkende assistentieflats. Centraal in het projectgebied komen nog eens 13 assistentiewoningen op het gelijkvloers, met één bouwlaag dus.”

Het groen en de rust spelen een belangrijke rol in de plannen. “We gaan een groene rustplek creëren met vijver”, vervolgt Lukas Verdoodt. “De beekoever wordt groener gemaakt en we leggen ook verschillende fiets- en wandelpaden doorheen het gebied aan. Daar kunnen de bewoners in de toekomst tot rust komen.”

Nabij de huidige centrumparking wordt ook een nieuwe publieke parking voor 40 auto’s aangelegd. “Hier gaan we ook elektrische laadpunten voorzien. Met de publieke parking anticiperen we ook op het masterplan voor Hekelgem dat de gemeente opmaakt. Wij dragen onder meer 119.000 euro bij aan de heraanleg van de Kasteelstraat.”

Buurtbewoners dienden in het verleden al een petitie in om te protesteren tegen de bouwplannen. “We hebben rekening gehouden met die opmerkingen en de plannen op verschillende punten aangepast”, zegt Verdoodt. “Er was de vrees voor extra verkeer in de Diepestraat. We hebben daarop geanticipeerd door de ontsluiting te voorzien via een lus, gekoppeld aan de Kasteelstraat. De gebouwen aan de straatzijdes hebben we dan weer opgesplitst zodat ze minder massief en gesloten overkomen.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 15 juli. Als alles volgens plan verloopt, kan de bouw in de zomer van 2021 van start gaan. De eerste bewoners zouden dan eind 2022 hun intrek kunnen nemen in de flats.