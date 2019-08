“Het lijkt wel of het hier spookt”: ramen en deuren rammelen en beven door mysterieuze trillingen die half dorp wakker houden Wim De Smet

20 augustus 2019

11u00 64 Affligem De inwoners van Teralfene, deelgemeente van Affligem, worden al enkele dagen en nachten wakker gehouden door geheimzinnige trillingen die ramen en deuren doen rammelen en beven. Het gemeentebestuur is een onderzoek gestart naar de oorzaak. “Het lijkt wel of het hier spookt.”

De onbekende trillingen worden vooral waargenomen in de Spoorweglaan, de Kerkweg, de Tulpenlaan en de Molleweg. Het gaat om woonstraten vlak bij de Dender die de grens vormt met buurgemeente Denderleeuw. “We liggen letterlijk wakker van de trillingen”, vertelt Sandrijn Van Vaerenbergh (41) uit de Spoorweglaan. “De trillingen doen denken aan een wasmachine die op hol geslagen is. Zelfs onze garagepoort staat dan te trillen in het poortblad. De trillingen kunnen op elk moment van de dag of nacht gebeuren. Gisterennacht hebben we tot 2 uur wakker gelegen van het lawaai en de bevingen.”

Raadsel

De oorzaak van de trillingen is voorlopig een raadsel. “We dachten eerst dat het iets te maken had met de werkzaamheden in de Begonialaan, even verderop”, vervolgt Sandrijn. “Maar die werken zijn intussen afgelopen en de trillingen blijven aanhouden. Het is echt een raadsel. Ook aan de spoorlijn, die hier vlakbij ligt, zijn er geen werken aan de gang. En van zware vrachtwagens is hier ook geen sprake.”

De trillingen kunnen op elk moment van de dag of nacht gebeuren. Gisterennacht hebben we tot 2 uur wakker gelegen van het lawaai en de bevingen Sandrijn Van Vaerenbergh

Ook voor Rudy Hellinckx (57), de buurman van Sandrijn, zijn de bevingen één groot mysterie. “Ik heb thuis zware luidsprekers en heel even dacht ik dat die de trillingen veroorzaakten”, lacht Rudy. “Maar toen ik de muziek stil zette, bleven de trillingen aanhouden. Er is dus wel degelijk iets anders aan de hand.”

Rendac

Op Facebook gonst het intussen van de geruchten over de mogelijke oorzaken van de trillingen. Enkele inwoners deden aangifte bij de politie en ook het gemeentebestuur neemt de zaak ernstig. De technische dienst van de gemeente Affligem startte een onderzoek en heeft alle nutsmaatschappijen intussen gecontacteerd met de vraag of er momenteel werkzaamheden worden uitgevoerd die de trillingen kunnen veroorzaken. Ook het afvalverwerkend bedrijf Rendac, dat zich aan de overkant van de Dender bevindt, wordt om uitleg gevraagd.

Bij Rendac hebben we wel vernomen dat er een nieuwe installatie werd geplaatst om de kadavers te vergisten. Die installatie is nog maar vier weken in gebruik en zou de trillingen kunnen veroorzaken. Maar absolute zekerheid hebben we daarover niet. Rendac vraagt nu aan de mensen om de tijdstippen van de trillingen te noteren Burgemeester Tim Herzeel (Open Vld)

“Voorlopig hebben we nog geen precieze zekerheid over de oorzaak van de trillingen”, meldt waarnemend burgemeester Tim Herzeel (Open VLD). “Bij Rendac hebben we wel vernomen dat er een nieuwe installatie werd geplaatst om de kadavers te vergisten. Bij dat proces komt methaangas vrij waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Die installatie is nog maar vier weken in gebruik en zou de trillingen kunnen veroorzaken. Maar absolute zekerheid hebben we daarover niet. Rendac vraagt nu aan de mensen om de tijdstippen van de trillingen te noteren.”

Volgens Herzeel is het ook mogelijk dat de trillingen veroorzaakt worden door de droogte van de voorbije weken. “Volgens specialisten kunnen de kleilagen in de ondergrond dan zeer hard worden waardoor ze ook sneller trillingen kunnen overdragen. Ook die piste blijven we onderzoeken.”