“Enthousiasme is verdwenen”: Concertorganisator Satchmo uit Affligem houdt na 17 jaar op te bestaan en schenkt kasgeld aan Kinderkankerfonds



Wim De Smet

16 maart 2020

11u30 0 Affligem Concertorganisator Satchmo uit Affligem houdt het na 17 jaar voor bekeken. Satchmo organiseerde meer dan honderd optredens en was ook drijvende kracht achter de jaarlijkse gitaarbeurs. “Het was allemaal heel tof maar het enthousiasme is intussen verdwenen”, zegt oprichter Rudy Rossignol (66).

Satchmo ontstond in 2003 en was een idee van Rudy Rossignol. “Ik herstelde thuis van een ziekte toen vrienden me vroegen of ik niet meeging naar een optredentje van een rock-’n-roll-bandje in Liedekerke”, vertelt Rudy. “Het was een fantastische band, maar toch liep het café leeg. Blijkbaar waren de meeste bezoekers naar het café gekomen om pintjes te drinken (lacht), maar niet om naar het optreden te luisteren. Ik vond dat zo zielig voor die mannen dat ik besliste om zelf een concert te organiseren met een publiek dat hun muziek wél wist te appreciëren.”

Rudy kreeg de hulp van zijn schoonbroer en enkele vrienden. Enkele weken later was Satchmo geboren. Het eerste concert vond plaats in de zaal van het Gildenhuis .”Toen verkeerde dat zaaltje nog in erbarmelijke staat”, vervolgt Rudy. “We zijn bij de brandweer nog zandzakjes gaan halen want het regende er letterlijk binnen. De zaal zat wel vol, en we waren meteen vertrokken voor een hele reeks optredens.”

Louis Armstrong

“Satchmo is eigenlijk de bijnaam van Louis Armstrong”, luidt het. “In het muziekmilieu heeft hij de reputatie van een ‘groot bakkes’. Satchmo is zijn bijnaam geworden en staat dus eigenlijk voor ‘Such a mouth’. We vonden die naam wel goed klinken voor onze nieuwe vereniging.”

De concertorganisator richtte zich op bands die rock-‘n-roll, blues en bluegrass brachten. “De grote en bekende bands hebben we nooit kunnen betalen. Ooit hadden we wel Duke Robillard op ons podium, de gitarist die nog met Bob Dylan speelde. En ook de Delta Saints traden hier op, nog voor ze echt bekend waren.”

Satchmo had geen vaste locatie. “We zijn begonnen in het Gildenhuis maar we hebben ook optredens georganiseerd in de Tistaerzaal, de bar van de Sanderuszaal, in het zaaltje achter café Ons Huis. De voorbije jaren zijn we ingetrokken in jeugdhuis Avilo. Zo hadden we uiteindelijk toch een soort vaste stek gevonden.”

Kasgeld naar Kinderkankerfonds

Omdat het aantal bezoekers de voorbije jaren fors daalde, beslisten de Satchmo-vrienden om hun werking stop te zetten. “De goesting en de motivatie is weg”, geeft Rudy toe. “We hebben gezien dat het steeds moeilijker wordt om mensen warm te krijgen voor een echt goed optreden. Dat is niet erg. Maar het is dan wel beter om te stoppen. We hebben vandaag ongeveer 10.000 euro in kas. Dat geld schenken we aan het Kinderkankerfonds. We zouden die cheque normaal deze week overhandigen maar door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Zelf heb ik ooit ook kanker gehad. Ik ben blij dat ik genezen verklaard ben, maar kinderen die geconfronteerd worden met deze ziekte, kunnen alle hulp gebruiken. Daarom hebben we gekozen voor een donatie aan het Kinderkankerfonds.”