“Drie brandblussers leeggespoten, maar er was geen beginnen aan”: zware avondspits door brandend voertuig Tom Vierendeels

26 juni 2019

18u55 0 Affligem De avondspits in de omgeving van het op- en afrittencomplex van de E40 in Affligem is woensdagavond volledig in de soep gelopen door een brandend voertuig. Gelukkig vielen er geen gewonden.

De twee inzittenden, een koppel uit Roosdaal, hadden rond 17 uur net de E40 verlaten en reden op de N208 richting Liedekerke. “Een jongen op een motorfiets kwam naast mij en maakte duidelijk dat vlammen te zien waren”, vertelt de bestuurder. “Toen merkte ik de rook ook op. We probeerden met drie brandblussers de vlammen nog te lijf te gaan, maar dat was onbegonnen werk. Om geen risico te lopen hebben we ons in veiligheid gebracht – hierdoor heb ik mijn gsm ook laten liggen.”

De brandweerzone Zuid Oost-Vlaanderen kwam met ploegen uit Denderleeuw en Aalst ter plaatse en had de vlammen snel onder controle. De politie sloot intussen de rijbaan richting de rotonde aan het station van Liedekerke af. Samen met de avondspits die er doorgaans al enorm druk is liep het verkeer zowel op de omliggende wegen als op de E40 zelf in de soep.