Achttal voor rechter voor dealen van cannabis Kopstuk riskeert 3 jaar cel WHW

05 december 2019

17u12 0 Acht Vilvoordenaren riskeren tot 3 jaar cel voor het verhandelen van cannabis. Op een professionele manier werd een hele wijk bevoorraad. Zelf minimaliseren ze de betichtingen.

Volgens het openbaar ministerie stond Abdelkarim E.Y. (28) aan het hoofd ven de vereniging. “Hij omringde zich met een leger aan dealers. Zijn doel? Zoveel mogelijk winst maken”, aldus de procureur. Om dat doel te bereiken ging de man vernuftig te werk. Zo had hij -zoals in de bekende serie The Wire- een heel arsenaal aan contrastrategieën om de politie om de tuin te leiden. “Alle dealers moesten elke maand van nummer veranderen. Ook maakten ze gebruik van huurwagens waarin ze vervolgens de drugs en gsm’s zeer goed verstopten. Enkel met een zeer uitgebreide fouille konden ze gevonden worden. Natuurlijk gebruikten ze allen valse nemen. De cannabis werd verstopt bij mensen die een blanco strafregister hadden. Zo was de kans miniem dat ze gevonden werden”, aldus het parket.

Door al deze tactieken was het zeer moeilijk om de man te kunnen klissen. Dat wist hij ook, volgens het openbaar ministerie. “Hij toonde zich zeer zelfverzekerd, op het arrogante af. “Ik doe dit al 5 à 6 jaar en nooit konden ze me pakken”, was bijvoorbeeld te horen op telefoontaps. Bij een controle zei hij ook iets dergelijks tegen zijn toenmalige vriendin. Uiteindelijk herkenden 17 van de afnemers hem. Hij begaf zich immers ook op straat om zelf deals af te ronden. Koren op de molen van zijn advocaat Nicolas Vandersmissen. “Hij wordt hier voorgesteld als de grote bendeleider. Maar wat deed hij dan op straat? Waarom zou hij die risico’s nemen”, klonk het. E.Y. zelf snapte er ook weinig van. “Het is schandalig dat ik hier wordt aangewezen als de grote chef. Ik ken sommige van deze mensen (wijst naar medebeklaagden red.) zelfs niet. Ik heb enkel verkocht om in mijn eigen gebruik te voorzien. Meer niet.” Het parket geloofde er geen snars van en vorderde een effectieve celstraf van 3 jaar.

Naast E.Y. zat zijn broer Abdelatif. (25). Ook hij was volgens het parket betrokken bij de cannabishandel. “Meneer heeft al verschillende veroordelingen en doet gewoon verder. Hij heeft lak aan alles”, aldus het parket, dat daarom 30 maanden cel vorderde. De andere beklaagden speelden ook hun rol in de handel. Tegen hen werden gevangenisstraffen van 1 tot 2 jaar gevorderd. Uitspraak op 16 januari.