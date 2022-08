Abonnementen worden goedkoper bij FC Poperinge: “Dat is een leuke geste van de club”

Tienen Infosessie Samenle­vings­dienst

Je bent tussen 18 en 26 jaar? Wil je even de tijd nemen om na te denken over je toekomst? Maar je wil je ondertussen nuttig bezighouden en solidair inzetten? Dan is een Samenlevingsdienst iets voor jou! Schrijf je in voor een interactieve infosessie via info@overkoptienen.be. De infosessie gaat door op vrijdag 2 september om 14.00 uur in De Loods (Ooievaarstraaat 28 in Tienen).

