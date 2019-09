Zware kettingbotsing op A12 eist dodelijk slachtoffer en zwaargewonde Sander Bral

27 september 2019

18u11 84 Aartselaar Eén dodelijk slachtoffer en een zwaargewonde. Dat is de zware balans van een kettingbotsing vrijdagavond op de A12 richting Antwerpen. Om een nog onbekende reden knalden een vrachtwagen en verschillende personenwagens tegen elkaar op de grens tussen Schelle en Aartselaar. Twee rijvakken richting Antwerpen en één richting Brussel waren urenlang versperd zodat hulp- en takeldiensten hun werk konden doen.

Het ongeval deed zich voor in volle avondspits rond half zes. De ravage was enorm, drie personenwagens werden aan flarden gereden door de vrachtwagen. Mogelijk raakten ook nog een andere wagen en een motorrijder betrokken bij het ongeval. Drie personen kwamen gekneld te zitten in hun voertuig en moesten door de brandweer bevrijd worden. Voor één iemand kwam alle hulp te laat, de vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Een ander slachtoffer moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden.

Oorzaak?

Het fotogrammetrieteam van de federale wegpolitie moest ter plaatse komen om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoek. Naar de oorzaak is het voorlopig nog gissen. Ongeveer drie uur en een half na het accident konden de versperde rijstroken richting Antwerpen én Brussel terug vrijgemaakt worden.

Verkeersinfo

Het Vlaams Verkeerscentrum raadde aan de omgeving te vermijden. Het verkeer dat van Brussel naar Antwerpen moet, nam best de E19. “Het ging om een ernstig ongeval met verschillende voertuigen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Het verkeer richting Antwerpen kon enkel via de pechstrook passeren. Er is een file ontstaan van ongeveer drie kilometer vanaf Boom. Dat is op zich niet zo lang maar je verloor op die korte afstand al snel een half uur. Richting Brussel ging het iets vlotter, enkel de linkerrijstrook was daar versperd omwille van hetzelfde ongeval.”

#A12 Update ongeval Schelle in beide richtingen: de afhandeling van het ongeval richting Antwerpen zal lang duren en de extra reistijd zal oplopen. Vermijd de omgeving en neem de E19 van Brussel naar Antwerpen.https://t.co/TWPtTlLDam pic.twitter.com/NsD4igXIVp Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link