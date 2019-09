Zware kettingbotsing op A12 eist dodelijk slachtoffer (79) en twee zwaargewonden Sander Bral

27 september 2019

18u11 84 Aartselaar Eén dodelijk slachtoffer en vier gewonden. Dat is de zware balans van een kettingbotsing vrijdagavond op de A12 richting Antwerpen. Om een nog onbekende reden knalde een personenwagen op een file op de grens tussen Schelle en Aartselaar. De achttienjarige kleindochter van het dodelijk slachtoffer (79) raakte ook zwaargewond in het accident.

Het ongeval deed zich voor in volle avondspits rond half zes. De ravage was enorm, verschillende wagens en een truck deelden in de klappen. Eén personenwagen plooide dubbel tegen de betonnen vangrail van het linkerrijvak.

Drie personen kwamen gekneld te zitten in hun voertuig en moesten door de brandweer bevrijd worden. Voor één iemand kwam alle hulp te laat, een 79-jarige vrouw uit Boom overleed ter plekke aan haar verwondingen. Hulpverleners probeerden haar nog te reanimeren, zonder succes. Haar achttienjarige kleindochter moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. Alsook de bestuurder die inreed op de file. Twee andere betrokkenen raakten lichtgewond.

Oorzaak?

Door het ongeval was er maar één rijstrook beschikbaar richting Antwerpen, wat tot flink wat verkeershinder leidde. Ongeveer drie uur en een half na het accident konden de versperde rijstroken richting Antwerpen én Brussel terug vrijgemaakt worden. Intussen is de file helemaal opgelost, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het fotogrammetrieteam van de federale wegpolitie moest ter plaatse komen om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Naar de oorzaak is het voorlopig nog gissen.

#A12 Update ongeval Schelle in beide richtingen: de afhandeling van het ongeval richting Antwerpen zal lang duren en de extra reistijd zal oplopen. Vermijd de omgeving en neem de E19 van Brussel naar Antwerpen.https://t.co/TWPtTlLDam pic.twitter.com/NsD4igXIVp Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link