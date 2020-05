Zware brand in garage van Jeep langs A12 Patrick Lefelon

05 mei 2020

03u17 2 Aartselaar Bij garage De Linde zijn maandagnacht rond 2u30 auto’s in de showroom in brand gevlogen.

De brand ontstond op de eerste verdieping van de grote toonzaal langs de Boomsesteenweg (A12) in Aartselaar. Het vuur is moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Zowel het korps uit Antwerpen als uit Rivierenland is met zwaar materieel ter plaatse.



Garage De Linde verkoop auto’s van de merken Jeep, Fiat, Lancia en Alfa Romeo.

Twee voertuigen hebben vuur gevat. De eerste verdieping hangt helemaal onder de rook. Hoe de wagens ‘s nachts zo plots in brand konden vliegen, is nog niet duidelijk.

Brandweerofficier Dirk Mees van het korps van Rivierenland: “De brand is vermoedelijk ontstaan aan een Fiat met elektrische aandrijving. Het vuur is ondertussen geblust. De toonzaal van de garage is wel ernstig beschadigd door de rook.

Het uitgebrande voertuig Fiat hybride zal in een container met water worden geplaatst om te beletten dat de batterijen terug in brand vliegen. Deze operatie zal nog enkele uren in beslag nemen."

De politie heeft het verkeer richting Boom voorlopig stilgelegd.