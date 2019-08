Zwakke weggebruikers bezorgd over nieuwe lichtenregeling A12: “Situatie wordt weer conflictvoller” Ben Conaerts

18 augustus 2019

14u48 1 Aartselaar Een aantal zwakke weggebruikers is bezorgd over de nieuwe maatregelen voor de verkeerslichtenregeling op de A12. Daarbij krijgen de tegenoverliggende zijstraten langer groen, maar wordt de situatie iets minder veilig voor zwakke weggebruikers. “Het verkeer wordt opnieuw conflictvoller”, waarschuwt Leonce Dekeyser van de Fietserbond Aartselaar.

Op maandag 19 augustus treedt, zoals reeds aangekondigd, een nieuwe, tijdelijke lichtenregeling op de kruispunten van de A12 in Aartselaar in voege. Daarbij krijgen de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijk groen, zodat de filedruk in de zijstraten kan afnemen. Het nadeel is echter dat afslaand verkeer elkaar kruist en dat automobilisten goed zullen moeten opletten voor tegenliggers en overstekende fietsers en voetgangers.

Leonce Dekeyser, kernlid van de Fietsersbond Aartselaar, is bezorgd. “Bij de huidige lichtenregeling konden voetgangers en fietsers alleen maar in conflict komen met verkeer dat vanuit dezelfde richting kwam”, legt hij uit. “Bij de regeling die nu voorgesteld wordt, kunnen zij ook in conflict komen met verkeer uit de tegenovergestelde richting. Opnieuw zullen fietsers dus rekening moeten houden met verkeer dat van verschillende kanten kan komen.”

Voordeel van de twijfel

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) hoopt dat iedereen de nieuwe regeling een eerlijke kans wil geven. “De toestand op de A12 is nog moeilijker worden sinds het rioleringsproject van Aquafin. De nieuwe lichtenregeling die maandag wordt ingevoerd, tracht daaraan tegemoet te komen. Die tracht alle aangehaalde problemen van lange wachttijden, sluipverkeer, roodlichtnegatie en slechte luchtkwaliteit niet op te lossen, maar in de mate van het mogelijke te verbeteren. Dat verdient volgens ons minstens het voordeel van de twijfel.”

Lambrecht onderstreept ook dat de nieuwe situatie nog altijd veiliger zal zijn dan de oude verkeerlichtenregeling. “Beide zijstraten in Aartselaar krijgen nu wel terug samen groen, maar de linksafslaanbewegingen van de N177 blijven hun aparte groentijden behouden. Dat was in het oude systeem absoluut niet het geval en net daardoor gebeurden ook het meeste ongevallen. Naar die tijd willen we absoluut niet terug.”