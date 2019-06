Zo Maar organiseert eerste Aartselaars Schlagerfestival Ben Conaerts

20 juni 2019

16u14 0 Aartselaar Aartselaar krijgt binnenkort voor het eerst een eigen schlagerfestival. De vriendengroep Zo Maar wil daarmee lokaal muzikaal talent in de kijker zetten.

Zo Maar Aartselaar, een vriendengroep die zich al meer dan veertig jaar inzet voor zieken en gehandicapten, staat vooral bekend om haar toneelopvoeringen en haar bonte avonden, de zogeheten ‘Avondjes Zomaar’. Maar nu pakken de leden uit met een nieuwigheid: het allereerste Aartselaars Schlagerfestival. Dat vindt op zaterdag 29 juni plaats in het Parochiaal Centrum Wolffaertshof en brengt heel wat lokaal muzikaal talent samen op het podium.

Rob de Nijs

“Het idee is ontstaan uit onze ‘Avondjes Zomaar’”, zegt voorzitter Ludo Segers. “We willen ons vanaf nu meer gaan toeleggen op toneel en minder op variété. Maar we hebben een heel goed orkest dat we niet zomaar aan de deur kunnen zetten. Daarom hebben we het plan gekregen om het eerste Aartselaars Schlagerfestival te organiseren. Ons orkest zal er optreden met een aantal lokale zangers, onder wie mezelf. Samen zullen we Nederlandstalige klassiekers brengen van onder meer Rob de Nijs, Ann Christy en Raymond van het Groenewoud.”

Het schlagerfestival gaat van start om 20 uur op 29 juni. Tickets kosten 10 euro, inclusief een drankje en een hapje, en zijn te bestellen via tel. 03 877 40 13.