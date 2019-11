Xaverianen geven showconcert in het teken van filmmuziek Ben Conaerts

05 november 2019

15u58 0

Koninklijke Katholieke Muziekvereniging de Xaverianen geeft op zaterdag 9 november haar jaarlijkse showconcert. De muzikanten nemen hun publiek deze keer mee doorheen de wereld van de filmmuziek. Niet alleen de oudere en vaak iconische films, maar ook meer recente parels komen aan bod.

Speciale gast op het showconcert is Simon Van Hoecke. Hij doceert sinds 2015 trompet aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en is een grote naam in de wereld van de koperblazers. Als voormalig lid van deFilharmonie, de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht en Belgian Brass is hij sinds 2012 eerste solist trompet aan het Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

Het optreden vindt plaats om 20 uur in CC ‘t Aambeeld. Tickets kosten 12 euro aan de kassa en 10 euro in voorverkoop. Je kan je ticket bestellen via de website www.xaverianen.be.