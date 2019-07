WZC Zonnetij zoekt materiaal voor nieuwe snoezelruimte Ben Conaerts

31 juli 2019

16u32 0 Aartselaar Het woonzorgcentrum Zonnetij gaat een snoezelruimte inrichten voor haar bewoners en is daarvoor nog op zoek naar materiaal.

Snoezelen is een vorm van zintuigactivering voor personen met dementie in een sfeervolle omgeving. Tijdens het snoezelen worden de zintuigen selectief geprikkeld met behulp van verschillende middelen en materialen. “De hoofddoelstelling is om het welzijn van de betrokkene te verhogen”, klinkt het. “Naarmate dementie vordert, gaat de patiënt zich meer en meer terugtrekken in zijn eigen wereldje. Maar via de zintuigen en het gevoel kan er toch nog enig contact worden gemaakt.”

Voor het afwerken van de snoezelruimte is het WZC nog op zoek naar een aantal materialen. Het gaat onder meer om eierdozen, kleine knuffels, oude lepels, schelpen, noppenfolie, een xylofoon, een stukje ijzerplaat, een telraam, een telefoonhoorn, kunstgras en een plumeau. Wie dergelijk materiaal ter beschikking heeft, kan dat afleveren in het woonzorgcentrum.