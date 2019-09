WZC Zonnetij neemt bewoners mee op tramritje door Aartselaar Ben Conaerts

24 september 2019

16u13 0

Naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag trakteerde woonzorgcentrum Zonnetij haar bewoners op een ritje door Aartselaar met de Touristram. Dat voertuig - een locomotief met twee wagons - is uitgerust om rolstoelen te vervoeren, zodat bijna alle residenten van Zonnetij konden meegenieten. Het animatie- en ergoteam leidde samen met een aantal vrijwilligers alles in goede banen.

Vooral voor de bewoners die hun leven lang in Aartselaar hebben gewoond, was het een fijne ervaring om nog eens door hun gemeente te kunnen rijden. Natuurlijk zijn er tal van plekjes doorheen de jaren veranderd, maar bij de meeste kwamen er toch mooie herinneringen naar boven. Bij hun terugkomst in het woonzorgcentrum konden de senioren met een ijsje terugblikken op een onvergetelijke dag.