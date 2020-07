Woede en ongeloof om mishandelde kater Sniper: “Dit kan alleen maar het werk zijn van een gestoorde geest” Ben Conaerts

23 juli 2020

18u15 0 Aartselaar Caroline Versnoyen is er nog altijd niet goed van. Haar kater Sniper werd in de nacht van maandag op dinsdag aangetroffen op de Boomsesteenweg ter hoogte van Aartselaar. De rosse kater was flink toegetakeld en is hoogstwaarschijnlijk ten prooi gevallen aan een dierenbeul.

Caroline raakte maandag haar kat Sniper kwijt. De kater glipte ‘s middags weg en liet een tijdlang niets van zich horen. Uren later werd het dier dan toch teruggevonden op de Boomsesteenweg, ter hoogte van Winsol en Maxi Zoo in Aartselaar. Sniper was helemaal toegetakeld en vermoedelijk ten prooi gevallen aan een dierenbeul.

“De dierenarts heeft uit zijn verwondingen kunnen afleiden dat hij aan hoge snelheid uit een auto is gesmeten”, vertelt Caroline. “Rond half drie’ s nachts heeft men hem aangetroffen. Gelukkig leeft hij nog, maar of hij ooit nog de oude wordt, is een vraagteken. Zijn achterste is helemaal geschaafd en er zijn stukken uit zijn voetkussentjes. Hij zal zijn vertrouwen in de mens serieus kwijt zijn.”

De Hemiksemse heeft de politie op de hoogte gebracht en roept andere kattenbaasjes op voorzichtig te zijn. “Hou jullie beestjes veilig binnen. De wereld zit vol met dierenbeulen en harteloze mensen. Ik hoop dat de gestoorde geest die hier verantwoordelijk voor is, zijn verdiende straf krijgt.”