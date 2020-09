Wijk Kleine Grippe krijgt nieuw asfalt Ben Conaerts

29 september 2020

De asfalteringswerken in de wijk Kleine Grippe zijn van start gegaan. De werken zullen zo'n twee weken in beslag nemen.

Vorig jaar al werd het eerste deel van de wijk Kleine Grippe onder handen genomen. Deze week is men gestart met de asfaltrenovatie in het tweede deel. Het gaat dan om de straten Wouwersveld, Arkel, Kerkeveld, Merelveld en Kleine Grippe. De werken zullen zo’n twee weken in beslag nemen. Het plaatselijk verkeer zal enkele dagen hinder ondervinden.

Half oktober wordt bij het inrijden van de Oudestraat vanuit de Kontichsesteenweg ook de zijtak voorzien van nieuwe riolering en een asfaltlaag. Deze werken zullen vijf weken duren, maar de hinder blijft beperkt tot het plaatselijk verkeer naar de woningen aan de onverharde weg.