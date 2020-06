Wijk Kleine Grippe krijgt na zomervakantie nieuw asfalt Ben Conaerts

18 juni 2020

16u43 0 Aartselaar De gemeente gaat na de zomervakantie een deel van de wijk Kleine Grippe aanpakken. Ook delen van de Lindelei, Langlaarsteenweg en Oudestraat worden gerenoveerd.

Vorig jaar al werd het eerste deel van de wijk Kleine Grippe onder handen genomen. De gemeenteraad heeft nu het licht op groen gezet voor de asfaltrenovatie in het tweede deel. Het gaat dan om de straten Wouwersveld, Arkel, Kerkeveld, Merelveld en Kleine Grippe. In hetzelfde bestek zijn ook de slechte stukken in de Lindelei, ter hoogte van de supermarkt, en de Langlaarsteenweg gestoken. Het was de bedoeling dat de asfalteringswerken zouden worden uitgevoerd voor de zomervakantie, maar door de coronacrisis is de planning enkele maanden opgeschoven.

“Het is nu de bedoeling dat de asfalteringswerken in de loop van september plaatsvinden”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Het stuk asfaltering in de Langlaarsteenweg wensen we wel nog liefst eind augustus uit te voeren, als het nog zomervakantie is. De straat moet dan enkele dagen worden afgesloten. Gezien Pidpa verderop in de Langlaarsteenweg nog een herstelling moet doen, kunnen beide werken dan op hetzelfde ogenblik worden uitgevoerd.”

Daarnaast staat de asfaltrenovatie in de zijstraat van de Oudestraat op de planning. Pidpa zal daar ook de drukriolering uitbreiden en een nieuw stuk riolering aanleggen. “De werken worden als één dossier behandeld”, aldus Lambrecht. “Dat betekent dat we kunnen werken met één aannemer, een makkelijkere planning en hopelijk ook een lagere totaalprijs dan wanneer het dossier in twee delen wordt opgesplitst.”