Wielerwedstrijd Grote Prijs Beerens afgelast door coronacrisis: “Zware en pijnlijke beslissing” Ben Conaerts

27 april 2020

15u10 0 Aartselaar De organisatoren van de Grote Prijs Beerens – Ereprijs SKM blazen in overleg met het gemeentebestuur van Aartselaar hun wielerwedstrijd af. Normaal gezien had de eerstvolgende editie moeten plaatsvinden op zondag 16 augustus. “Het is beter om nu ruim op voorhand deze pijnlijke en moeilijke beslissing te nemen”, zegt organisator Staf Van Mensel.

Op zondag 16 augustus 2020 had in Aartselaar de vierde editie van de Grote Prijs Beerens – Ereprijs SKM moeten plaatsvinden. Het had een bijzondere wedstrijd moeten worden, met voor het eerst de top van het vrouwenwielrennen die aan de start zou verschijnen. Maar de organisatie van de wielerwedstrijd heeft na overleg met het gemeentebestuur beslist het evenement af te gelasten.

“Met zo’n 600 verwachte VIP’s in de tenten en 1.500 toeschouwers op het Laar is de organisatie duidelijk een massa-evenement”, beseft organisator Staf Van Mensel. “We konden ook langer wachten, maar dan ben je volop met voorbereidingen bezig, die uiteindelijk voor niets zijn. We hebben overleg gepleegd met onze grote sponsors en we vonden het met z’n allen wijselijk om te annuleren, hoe zwaar en pijnlijk die beslissing ook is.”

“Kalender volgepropt”

“We hebben even aan een latere datum in het jaar gedacht”, vervolgt Van Mensel. “Maar door de grote onzekerheid op dit moment en het feit dat de wielerkalender in het najaar al wordt volgepropt, is die piste snel verlaten. De volgende editie van onze wedstrijd zal dus pas in 2021 plaatsvinden. Intussen roepen we iedereen op om onze sponsors en lokale handelaars een hart onder de riem te steken. Zij zorgen er met hun steun ook voor dat activiteiten als onze wielerwedstrijd ook in de toekomst mogelijk zijn.”