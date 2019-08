Werken Oever - Kleistraat vijf weken eerder klaar dan gepland Ben Conaerts

11u53 0 Aartselaar De rioleringswerken en heraanleg van de Kleistraat - Oever vorderen vlotter dan gepland. Daarom heeft de aannemer in overleg met Pidpa en het gemeentebestuur beslist om de vooropgestelde planning aan te passen.

“De aannemer gaat nu tegelijkertijd in de Oever richting Kontich én richting Reetsesteenweg de riolering vervangen”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Zo zal er in september iets langer hinder zijn, maar daardoor zullen de werken wel vijf weken eerder klaar zijn. Oever en Kleistraat zullen dus terug sneller gebruikt kunnen worden.”

Tijdens de werken zal de Oever in beide richtingen niet toegankelijk zijn. De Oever richting Kontich is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer tot 23 september. De Oever richting Reetsesteenweg is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer tot eind oktober. Het kruispunt van de Kleistraat met Oever is intussen wel al klaar en de Kleistraat is ook terug toegankelijk.