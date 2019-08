Werken Kleistraat-Oever veroorzaken hinder: “Ergste fase bewust gepland in zomervakantie” Ben Conaerts

09 augustus 2019

15u48 0 Aartselaar De werken aan het kruispunt Kleistraat-Oever, die sinds deze week zijn aangevat, veroorzaken heel wat hinder. Dat Aquafin momenteel ook werken laat uitvoeren op de N177, maakt het voor het vele chauffeurs alleen maar frustrerender. Er wordt gewag gemaakt van wachttijden tot ongeveer een halfuur voor wie van de E19 naar het centrum van Aartselaar wil rijden.

“Werken als deze brengen onvermijdelijk hinder met zich mee”, beseft schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Daarom worden de ergste fases bewust in de zomervakantie geplad. Het kruispunt Kleistraat-Oever gaat eind deze maand alweer terug open. Daarna wordt wel nog aan het stuk Oever naar Kontich gewerkt. Dat is echter maar voor een relatief klein stuk op Aartselaars grondgebied, dus dat zou niet al te lang mogen duren. Tijdens die fase zal de Kleistraat en de Oever naar de Reetsesteenweg terug open zijn, wat al een grote ontlasting zal zijn voor de Kapellestraat. Vervolgens treedt de laatste fase van de werken in, meerbepaald het stuk Oever tussen Reetsesteenweg en het kruispunt met de Kleistraat. Dan is de N171 terug bereikbaar via de Oever, maar wel enkel via de Kleistraat.”

“Het is ongelukkig dat Aquafin tegelijkertijd ook werkt op de N177”, vervolgt Lambrecht. “Die werken waren eigenlijk al aangekondigd voor uitvoering in 2015, maar werden elk jaar maar uitgesteld. Op die manier is het natuurlijk onmogelijk om werken op elkaar af te stellen. Toen dan toch werd gestart aan de rioleringswerken op de N177, waren onze werken aan de Kleistraat al een jaar bezig.”