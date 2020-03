Werken aan N177 pas week klaar, nu staat kledingzaak SKM al weer voor nieuwe uitdaging: “Corona dwingt ons om creatief te zijn” Ben Conaerts

13 maart 2020

15u53 0 Aartselaar De werken aan de N177 zijn nog geen week achter de rug of SKM moet alweer een nieuwe uitdaging trotseren: corona. De grootste kledingwinkel van het land moet net als alle soortgelijke zaken nog minstens tot en met 3 april in het weekend zijn deuren gesloten houden, de bistro blijft zelfs continu dicht. “Ook wij zullen op zoek moeten naar creatieve oplossingen”, klinkt het.

Steven De Hertogh en Dominique Somers van SKM hadden hun vrijdagochtend wel anders voorgesteld. Normaal gezien stond er een receptie gepland om het einde van de werken aan de N177 te vieren. Maar dat was dus buiten de verstrengde maatregelen rond het coronavirus gerekend. In plaats van een feestje is het onzekerheid troef en staat de telefoon bijna roodgloeiend. “Onze klanten zitten met veel vragen. Ze willen onder meer weten of we dit weekend open gaan. Maar voor ons geldt hetzelfde als voor alle andere kledingzaken: we zijn nog minstens tot en met 3 april in de weekends gesloten. Onze bistro blijft zowel in de weekends als in de week dicht.”

Communiekleren

Een flinke streep door de rekening voor de grootste kledingzaak van het land. Zeker nu er net een piekperiode zat aan te komen. “Half maart begint het seizoen. Dan komen hier veel mensen hun communiekleren kopen. Nu weten we niet wat er zal gebeuren. Gaan de mensen hun aankopen uitstellen of gaan ze in de week komen shoppen? Onze kosten moeten beheersbaar blijven. We hebben hier vijftig werknemers. We moeten voor hen kijken naar wat de beste oplossing is. Bovendien zitten we met de inkomsten van onze bistro die drie weken lang wegvallen. Dat moet je rekenen op ongeveer 50.000 euro. Maar we hebben begrip voor de maatregelen die de overheid ons oplegt. De verspreiding van het virus indijken is beter dan het zijn gang te laten.”

De impact van de werken aan de N177 hebben we vooral in december gevoeld. Maar dat hebben we kunnen ophalen door met creatieve oplossingen te komen. Dat is wat we nu ook zullen moeten doen. Steven De Hertogh en Dominique Somers, zaakvoerders van SKM.

Maandenlange hinder

SKM heeft de afgelopen jaren al wel vaker tegenslagen gekend, én overwonnen. “We hebben net de werken aan de N177 achter ons gelaten. Die hebben tot maandenlange hinder geleid. Bij momenten werd onze parking zelfs als sluiproute gebruikt naar de Leugstraat. Vooral in december hebben we de impact van de hinder kunnen voelen. Onze omzet lag toen 15 procent lager. Maar door met creatieve oplossingen te komen, hebben we dat in januari allemaal kunnen ophalen. Met creatieve oplossingen komen: dat is wat we nu ook zullen moeten doen. Het doet ons alvast veel plezier dat we daarbij veel steun krijgen van onze klanten en van ons personeel.”

Stylingsservice

De eerste maatregelen zijn nu al genomen: de openingsuren in de week worden verruimd. Zowel op donderdagen als vrijdagen is SKM twee uur langer open, tot 20 uur in plaats van 18 uur. Daarnaast wil de kledingzaak meer inzetten op haar online service. “We hebben geen webshop, maar via onze website kan je wel een outfit op maat laten samenstellen via onze stylingsservice ‘Try Out-Fit’. Die kunnen we laten klaarhangen in de winkel, zodat je snel en makkelijk kledij kan passen en ophalen. We openen ook een extra chatservice waar mensen artikelen kunnen bestellen. We helpen je met het vinden van het juiste kledingstuk en sturen je aankopen na betaling op met de post.”

Meer info is te vinden op de website www.skm.be.