Werken aan kruispunt N177-Kontichsesteenweg liggen tijdelijk stil wegens hitte Ben Conaerts

25 juli 2019

22u22 1 Aartselaar Door de buitengewone warmte werd er woensdag en donderdag niet gewerkt aan het kruispunt van de N177 en de Kontichsesteenweg. Intussen zijn de werken volgens Aquafin wel al een flink eind opgeschoten.

“Voor de aansluiting van de regenwaterriool wordt aan de Struisbeek een grote, betonnen aansluitput gebouwd. Binnenin deze aansluitput is een deel van de ondergrondse constructie al klaar. Zo werden de vloerplaat en een groot deel van de wanden geplaatst. Omdat de betoncentrales tijdens het bouwverlof sluiten, kan hier niet verder worden gewerkt. Na het bouwverlof wordt de aansluitput voltooid”, aldus Aquafin.

“Tussen de Kontichsesteenweg en de Hoevelei is de riolering aangelegd. De werken zitten hier volledig op schema. Omdat we geen twee kruispunten tegelijk willen onderbreken, wordt het kruispunt met de Guido Gezellelaan aangepakt, nadat de werken aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg zijn beëindigd. Bijgevolg wordt er tijdens het bouwverlof in het gedeelte Hoevelei - Guido Gezellelaan geen riolering aangelegd.”

“De aannemer richt nu al zijn aandacht op het kruispunt met de Kontichsesteenweg, zodat dit zeker is afgewerkt tegen eind augustus, dus voor het begin van het nieuwe schooljaar.”