Werken aan kruispunt Kontichsesteenweg leiden tot frustratie: “Hopelijk zijn we er snel van af” Ben Conaerts

26 juni 2019

14u59 4 Aartselaar Chaos is deze week weer troef op de A12 en N177 in Aartselaar. Met werken aan de Kontichsesteenweg én Hoevelei loopt de hinder lang op. Na analyse van de politie werd de situatie vandaag wat bijgestuurd, maar schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) is nuchter: “Een pil om het leed te verzachten, is er jammer genoeg niet.”

Sinds deze week is het kruispunt van de Kontichsesteenweg en de N177 afgesloten. Aquafin is er nog zeker tot eind augustus aan de slag voor rioleringswerken. Het is na de problemen rond de nieuwe verkeerslichtenregeling al het tweede project op enkele maanden dat op de A12 en N177 in Aartselaar tot flink wat hinder leidt. Daarbij komt nog eens dat er tegelijkertijd ook gewerkt wordt aan de Hoevelei. Het maakt de mogelijkheden van de Aartselarenaar om de A12 over te steken wel heel beperkt, waardoor er regelmatig lange files ontstaan. Wachttijden van langer dan een halfuur zijn zeker geen uitzondering en voor vele weggebruikers zit de frustratie dan ook hoog.

Na een analyse van de politie wordt er nu ingegrepen om de doorstroming vlotter te laten verlopen. Er komt een wijziging in de verkeerssituatie op de N177 tussen de kruispunten met de Leugstraat en Guido Gezellestraat. “Aan verkeer dat richting Antwerpen rijdt en verder moet dan het centrum van Aartselaar, wordt gevraagd de A12 te gebruiken en níét de N177”, klinkt het bij Aquafin. “Ter hoogte van BMW en Atlas Copco werd een extra doorsteek gemaakt zodat er voorbij de werfzone wel naar de N177 kan gereden worden. Tussen Leugstraat en Guido Gezellestraat wordt gemotoriseerd verkeer afgeleid naar één rijstrook, namelijk het linkervak van de N177, om de A12 op te rijden aan het kruispunt van de Guido Gezellestraat. Aan de verkeerslichten is er wel mogelijkheid om rechtsaf te slaan naar de Guido Gezellestraat, maar we raden aan al af te slaan aan het kruispunt met de Leugstraat als je het centrum van Aartselaar wil bereiken.”

Mispakt

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) liet afgelopen gemeenteraad zijn licht schijnen op de situatie. “Het zijn – voor een goed begrip – niet onze werken, maar werken van Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Aanvankelijk zouden de werken aan het kruispunt van de Kontichsesteenweg slechts drie weken in beslag nemen en konden die perfect in de zomervakantie worden uitgevoerd. Maar men heeft zich mispakt en de werken zullen nu meer dan twee maand duren. Dus waren er twee opties: de werken starten in juni of de werken laten doorlopen in september. Het is die eerste optie geworden, zodat de werken klaar zouden zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar.”

Lambrecht begrijpt wel dat de hinder tot frustratie leidt. “Maar een pil om het leed te verzachten, is er niet. We zitten nu in de ergste fase van de werkzaamheden en kunnen alleen maar hopen dat we er snel van af zullen zijn. We gaan eerstdaags wel de lichtenregeling laten aanpassen op het kruispunt van de Baron van Ertbornstraat en de Dijkstraat, zodat het in- en uitrijden van ons centrum via de omleidingsweg vlotter gaat. Het Agentschap Wegen en Verkeer toont zich intussen ook bereid om de lichtenregeling op de A12 nog eens te herbekijken. Maar we moeten realistisch zijn: zolang het rioleringsproject van Aquafin bezig is, gaat het er nooit vlot gaan.”