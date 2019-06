Werken aan kruispunt Kleistraat-Oever Ben Conaerts

01 juni 2019

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni worden er werken uitgevoerd aan het kruispunt van de Kleistraat en Oever. Het verkeer zal er geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten.

De werken hebben een effect op de route van buslijn 180, die haar draaipunt heeft op het kruispunt. De bus zal haar vaste haltes in de Barones de Borrekenslaan, aan het gemeentehuis, in de Dokter Cuypersstraat, Stijn Streuvelslaan, Jan Davidlaan, Oever, Molen en Kleistraat niet bedienen. Er wordt een tijdelijke halte ingericht in de Barones de Borrekenslaan. Buslijnen 181, 182 en 183 rijden wel normaal.