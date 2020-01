Wegdek Jan Frans Willemslaan wordt hersteld Ben Conaerts

22 januari 2020

14u31 0 Aartselaar Het wegdek in de Jan Frans Willemslaan krijgt deze week een opknapbeurt. Oppositiepartij NAP kaartte de voorbije gemeenteraad de slechte staat van het wegdek aan.

“In 2018 kreeg de Jan Frans Willemslaan een nieuw voetpad, nieuwe plantvakken en nieuwe straatverlichting”, zegt oppositieraadslid Kris Wils (NAP). “Deze werken werden perfect door ons personeel uitgevoerd, maar aan het wegdek is toen niets gebeurd. Intussen is er ter hoogte van het kruispunt met de Leugstraat in het wegdek een diepe put ontstaan. Dat leidt tot een gevaarlijke situatie.”

“Aan de kant van de Leugstraat en Jan Frans Willemslaan zijn inderdaad enkele kleinere putten ontstaan”, reageert schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Die gaan door de wegendienst gevuld worden met koud asfalt, zodat dit opgelost wordt. De wegendienst heeft reeds een werkopdracht gekregen en de technische dienst heeft meegedeeld dat dit in de loop van deze week zal worden uitgevoerd.”