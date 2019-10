Wandelen, smullen en ravotten in De Reukens Ben Conaerts

11 oktober 2019

12u58 2 Aartselaar Wereldwinkel Aartselaar, Natuurpunt Aartselaar en de Gezinsbond Aartselaar organiseren op zondag 13 oktober een evenement in De Reukens.

Onder leiding van de natuurgidsen kan je een wandeling maken doorheen het natuurgebied. Om 14.15 uur en om 15.30 uur staan er begeleide wandelingen gepland. Maar je kan ook vrij rondlopen en het natuurschoon bezichtigen. Tijdens de wandeling wordt een paar keer een pauze ingelast en zal je kunnen genieten van gratis proevertjes van de Wereldwinkel. Natuurpunt en de Gezinsbond zorgen dan weer voor enkele leuke en speelse natuuropdrachten. Je kan ook even gaan kennismaken met de nog volop in ontwikkeling zijnde natuurspeeltuin en pauzeren met een drankje in het natuurcafé van de Wereldwinkel.

Wie erbij wil zijn, kan tussen 14 en 17 uur afzakken naar de picknickbank op het Reukenspad. Je vindt de ingang via de Langlaarsteenweg tussen de huisnummers 87 en 89. De toegang is gratis, maar je brengt best goede wandelschoenen mee.