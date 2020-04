Wafeltjes.be schenkt AZ Rivierenland 500 zakjes met paaseitjes: “Personeel verdient mooi paasgeschenkje” Ben Conaerts

10 april 2020

14u20 0 Aartselaar Het Aartselaarse bedrijf Wafeltjes.be heeft 500 zakjes met chocoladen paaseitjes geschonken aan het personeel van het AZ Rivierenland. Daarmee wil zaakvoerder Tom De Saeger de mensen die zich dag en nacht inzetten om het coronavirus te bestrijden een hart onder de riem steken.

Net als vele andere ondernemingen voelt Wafeltjes.be de impact van de coronamaatregelen. Al meer dan tien jaar lang komen verenigingen, sportclubs en scholen bij het Aartselaarse bedrijf aankloppen om met een mooie winstmarge zoete lekkernijen aan de man te brengen. “Maar sinds de start van de ‘lockdown light’ is alles stilgevallen en zijn de bestellingen ‘on hold’ gezet”, zegt zaakvoerder Tom De Saeger. “Het gevolg is dat ik met een grote stock zat aan chocoladen paaseitjes die normaal deze paasvakantie verkocht zouden worden. In plaats van nog verder af te wachten, heb ik beslist om ze weg te schenken. Aan de helden van corona, die zich dag in dag uit inzetten om de meest kwetsbaren doorheen deze crisis te loodsen.”

Vrijdagmorgen mocht het AZ Rivierenland zijn paasgeschenk ontvangen. Tom kwam er 500 zakjes met chocolade paaseitjes overhandigen aan communicatieverantwoordelijke Sofie Vermeulen. Zij nam het geschenk dankbaar in ontvangst en zal de eitjes verder verdelen onder al het personeel. Eerder mochten ook Welzijnsschakel Wilrijk en Rupelzorg al een heel aantal paaseitjes van Wafeltjes.be ontvangen. “Het is mijn manier om deze hardwerkende hulporganisaties tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken”, zegt Tom. “Zij verdienen een mooi paasgeschenkje.”

Meer over Tom De Saeger