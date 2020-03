Waar kan je eten afhalen? Welk restaurant of brasserie levert aan huis? Lees hier waar je terecht kunt in Aartselaar Ben Conaerts

17 maart 2020

17u35 1 Aartselaar Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Aartselaar onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ben.conaerts@dpgmedia.be.

T he Venue en Sur Place

Resto The Venue en brasserie Sur Place pakken uit met een speciaal take out-menu om de komende weken te overbruggen. Daarop vind je onder meer spaghetti bolognaise, vol-au-vent, stoofvlees, witloof in de oven, ribbetjes en een selectie aan wraps en soepen. Je kan alle bestellingen doen via tel. 03 844 93 00 en afhalen bij Sur Place in de Dijkstraat.

San George

In Resto San George op het Laar kan je de gerechten van de reguliere kaart afhalen: Italiaanse en Egyptische grillgerechten en pizza’s. Wil je een bestelling doen, dan kan dat op het nummer op tel. 03 887 03 00. Meer info vind je op deze website.

Guzto

Lekker eten afhalen kan ook in restaurant Guzto in de Kleistraat. De zaakvoerders hebben een uitgebreide takeawaykaart met onder meer vis-, vlees- en pastagerechten, soepen en salades. Je geniet bovendien van 25 procent korting én kan gratis thuis laten leveren. Je vindt alle info op de website www.guzto.be.

Tuba

Eethuis Tuba doet enkel nog de deuren open voor thuislevering. Je kan er gerechten bestellen van 16 uur tot middernacht. Het menu is hier te vinden.

McDonald’s

Zin in een hamburger? Dan kan je in de McDonald’s aan de Aartselaarsesteenweg nog steeds een beroep op de McDrive, McDelivery en takeout.

Frituren

Bij frituur Enjoy Life in de Reetsesteenweg kan je nog steeds terecht om frietjes af te halen. De uitbaters vragen wel om de afstand van anderhalve meter te respecteren en zoveel mogelijk elektronisch te betalen. Het frituur is dezer dagen open van 16.45 tot 21.30 uur op maandag, donderdag, zaterdag en zondag en van 11.45 tot 21.30 uur op vrijdag. Ook frituur Baboulette houdt de deuren voorlopig nog open voor mensen die frietjes willen afhalen. De uitbaters vragen om zoveel mogelijk online te bestellen en de bestelling alleen te komen afhalen. Bestellen kan via de website www.baboulette of tel. 0494 28 96 44.