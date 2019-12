Vrouw ontdekt in stukjes gesneden muis in boterham Ben Conaerts

25 december 2019

16u36 6 Aartselaar Voor je straks een stukje brood neemt aan de feestdis, denk je misschien best twee keer na. In het Antwerpse Aartselaar heeft een vrouw een muis teruggevonden in haar brood. Het knaagdier lag helemaal in stukjes gesneden tussen de boterhammen.

In het brood zijn delen van het dier te zien. De muis is waarschijnlijk terechtgekomen in de broodsnijmachine en werd zo mee in stukken gesneden.

Het brood is afkomstig uit een broodautomaat in de Reetsesteenweg in Aartselaar, ter hoogte van het tuincentrum Van der Auwera. Omdat er op de broodzak geen naamsvermelding staat, is niet duidelijk welke bakker het brood heeft gebakken. De vrouw is wel van plan om het voorval te melden bij de eigenaar van de broodautomaat en bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV), dat waakt over de veiligheid van de voedselketen.

“Ik had al enkele sneden van het brood gegeten voor ik de muis ontdekte”, vertelt ze. “Ik ga zo snel mogelijk bloed laten nemen bij de dokter. Het zal nu nog wel even duren voor ik nog eens brood eet.”