Voormalig raadslid en bestuurslid van N-VA Jos Mertens (80) overleden Ben Conaerts

21 december 2019

16u15 1 Aartselaar De lokale N-VA-afdeling is in diepe rouw. Voormalig gemeenteraadslid en bestuurslid Jos Mertens is zaterdagmorgen overleden na een ziekte. Hij was 80 jaar.

Jos Mertens was tot begin dit jaar een gewaardeerd bestuurslid binnen N-VA Aartselaar. Eerder had hij voor de lokale afdeling reeds de rol van penningmeester vervuld. Van 2013 tot en met 2018 zetelde hij ook als gemeenteraadslid. Als voorzitter van de commissie Financiën volgde hij zowel de gemeentelijke financiën als de intercommunales van nabij op.

“Jos had een heel fijn gevoel voor humor”, zegt lokaal N-VA-voorzitter Miel Mertens. “Hij verbaasde ons allen door tijdens de carnavalstoet eens samen met Jan Van der Heyden (een andere ancien binnen de lokale afdeling, red.) mee te lopen als Statler en Waldorf uit The Muppets. Jos legde er tijdens elke bestuursvergadering ook altijd de pees op, zodat er achteraf nog tijd overbleef om met de ploeg eentje te kunnen gaan drinken. Hij was niet gewoon een partijgenoot, hij was van iedereen een echte vriend. We gaan hem ontzettend missen.”

