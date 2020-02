Voka tevreden met vlottere A12: “Eerste tussenstap is gezet, nu doorschakelen naar definitieve oplossing” Ben Conaerts

21 februari 2020

15u49 0 Aartselaar Ondernemersorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is tevreden dat de maatregelen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op de A12 ter hoogte van Aartselaar hun vruchten afwerpen. “Nu moeten we snel doorschakelen naar een definitieve oplossing”, benadrukt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka Antwerpen-Waasland.

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakte deze week bekend dat zowel de veiligheid als de doorstroming op de A12 de afgelopen maanden gevoelig verbeterd is. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemiddelde reistijden tussen Boom en Wilrijk en de ongevallencijfers. Bij het Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is men tevreden dat het AWV niet bezweken is voor de eis om terug te keren naar de oude, onveilige lichtenregeling.

“Dat voorstel hebben wij van meet af aan afgewezen, omdat het onrealistisch en onveilig was”, legt Dirk Bulteel uit. “Door overleg met de experts van AWV en met de lokale gemeentebesturen zijn we gekomen tot de nieuwe werflichtenregeling en de extra opstelstroken, waardoor de doorstroming op de kruispunten spectaculair verbeterd is. Hiermee is nog maar eens het bewijs geleverd, dat wie het hardste roept, niet noodzakelijk gelijk heeft.”

Ook met de beslissing van het AWV om de huidige werflichtenregeling nog zes maand te behouden is Bulteel tevreden. “Dat is een belangrijke schakel in de vlotte verkeersafwikkeling”, meent hij. “Maar dit is wel slechts een tussenstap. We willen dat de Vlaamse regering onverkort haar engagementen opneemt om de A12 vanaf 2021 om te bouwen tot een volwaardige snelweg met een maximale leefbaarheid voor de bedrijven en omwonenden.”