Vlaanderen voorziet 184.424,46 euro voor Aartselaarse verenigingen Ben Conaerts

02 juni 2020

18u24 0 Aartselaar Vlaanderen trekt 184.424,46 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Aartselaar. Dat bedrag zal in eerste instantie gebruikt worden om de verenigingen te ondersteunen die de voorbije maanden inkomsten zagen wegvallen ten gevolge van de coronacrisis.

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Daarom heeft de Vlaamse overheid nu 87 miljoen euro uitgetrokken om hen te ondersteunen. De sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Aartselaar krijgen daarvan 184.424,46 euro.

“Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Aartselaar mee vorm te geven”, reageren schepenen Mark Vanhecke, Bart Lambrecht en Eddy Vermoesen (allen N-VA), respectievelijk bevoegd voor Jeugd, Sport en Cultuur. “We gaan binnen het college samen met de administratie na hoe dat bedrag concreet onder de verenigingen zal worden verdeeld. We denken dan in eerste instantie aan verenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten zagen verdwijnen en zo in de rode cijfers dreigen terecht te komen. In tweede instantie zijn er ook heel wat verenigingen die een bepaalde activiteit zagen wegvallen die geld moest opbrengen om hun werking te financieren. Ook hen willen we met dit ondersteuningsfonds verder helpen om de schade te beperken.”